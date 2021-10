Vlaamse actrice Sien Diels - 'Sien' uit Sesamstraat - overleden

De Belgische actrice Sien Diels is op 74-jarige leeftijd overleden, meldt de Vlaamse omroep VRT. Ze kreeg vooral bekendheid door haar optreden in Sesamstraat, waarin ze maar liefst 36 jaar lang het personage Sien speelde.

Sesamstraat begon als Belgisch-Nederlandse coproductie, wat betekende dat ook een Vlaamse acteur een van de hoofdrollen zou moeten spelen. Diels vertolkte van 1976 tot 2012 de rol van moederfiguur van de bekende poppen in Sesamstraat. Ze runde de winkel waar de bewoners hun boodschappen deden.

Diels, die midden jaren 70 overstapte van het theater naar de televisie, speelde ook rollen in andere tv-programma's, veelal uitgezonden door de VRT. Zo was ze te zien in F.C. De Kampioenen, Flikken, Witse en Heterdaad. Daarnaast gaf ze tot haar pensioen in 2010 acteerles aan het conservatorium in Mechelen.