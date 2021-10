'Stadionramp met mazzel voorkomen, Gelderse derby voortaan zonder uitfans'

Supportersrellen, kwetsende spreekkoren, bier op het veld, snoeiharde tackles en het instorten van een tribune. De Gelderse derby tussen NEC en Vitesse zondag in Nijmegen (0-1) kende meerdere dieptepunten. Bij het instorten van de tribune mocht van geluk worden gesproken. Een container onder de tribune voorkwam erger.

"Een ramp is door mazzel voorkomen", zegt Arno Vermeulen in Studio Voetbal. "Er hadden doden kunnen vallen. We hebben in Nederland meer van dit soort incidenten gehad. In Alkmaar ook. Bij meer stadions is onderhoud achterstallig."

"Supergevaarlijk dat dit in Nederland gebeurt. Dat mag niet. Het stadion in Nijmegen is 22 jaar geleden gerenoveerd. De controle van stadions moet veranderen. Er moeten ontzettende alarmbellen gaan rinkelen."