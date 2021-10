Eerste Roze Zaterdag in Friesland: 'Heel bijzonder'

In Leeuwarden wordt vandaag voor het eerst Roze Zaterdag gevierd. Het is een primeur voor Friesland en een bijzondere dag voor de Friese lhbti-gemeenschap. De eerste Roze Zaterdag werd in 1978 gevierd.



Op allerlei manieren wordt aandacht gevraagd voor bewustwording en de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit. Zo was er eerder vandaag een botenparade door de grachten van Leeuwarden en een kerkdienst. Ook zijn er verschillende feesten in de stad.

"Vandaag is een groot feest om te vieren wie we zijn, de verschillen en overeenkomsten. Maar we staan ook stil bij dat de rechten nog niet voor iedereen helemaal gelijk zijn", zegt programmacoördinator Eva van Netten. Ze is er trots op dat het evenement nu in Leeuwarden is. "Dat is heel bijzonder, daar ben ik trots op. In Friesland is echt nog wel wat te behalen op het gebied van rechten voor queer mensen, de zichtbaarheid en het verenigen van de community."

Bespreekbaar maken

Ook voor televisiemaker Sipke Jan Bousema is het een speciale dag. "Het is voor de eerste keer dat wij zo groot Roze Zaterdag vieren", zegt hij tegen Omrop Fryslân. "In de afgelopen decennia is er volgens Bousema veel veranderd in de stad. "Zo'n veertig jaar geleden was hier een demonstratie die door de ME uit elkaar is geslagen. Er mocht nog geen krans met roze lint in de Prinsentuin liggen. Nu worden we gedragen door de overheid en de politie, en is er aandacht in de media."

Maar volgens Bousema voelt nog niet iedereen zich veilig in Friesland. Hij vindt het daarom belangrijk dat er wordt gepraat over seksuele identiteit zodat het voor iedereen normaal wordt. "Voor sommige mensen in Friesland is het nog bijzonder. Maar ik wil mijn vriend, net als bij heterostellen, ook een kus kunnen geven als ik een bijzonder moment beleef."