Zeeland krijgt voor het eerst een Roze Zaterdag

Een primeur voor Zeeland: over twee jaar wordt daar voor het eerst een Roze Zaterdag gehouden.

In 2023 is Goes de gaststad voor het evenement voor lhbti'ers, meldt Omroep Zeeland. Roze Zaterdag begint altijd met een oecumenische kerkdienst. Daarna is er een parade door de stad.

Het is lang spannend geweest of Goes het evenement zou mogen organiseren. Ook Enschede en Breda waren kandidaat. Maar de organisatie heeft nu zijn voorkeur voor de Zeeuwse stad uitgesproken. "Wij denken dat de komst van Roze Zaterdag een belangrijke positieve impuls kan geven aan de bewustwording en acceptatie van seksuele en genderdiversiteit in Goes en de hele provincie Zeeland", aldus Simon Timmerman op de website van Stichting Roze Zaterdagen Nederland.

"Lief zijn voor elkaar"

Die uitspraak is een sneer naar de conservatieve politiek in een deel van Zeeland. Dit voorjaar ontstond er discussie over het hijsen van de regenboogvlag op Schouwen-Duiveland, meldt de regionale krant PZC.

In Goes verliep de kandidaatstelling voor Roze Zaterdag ook niet zonder problemen. In de gemeenteraad had vooral de SGP/ChristenUnie-fractie grote bezwaren. "Het organiseren van dergelijke activiteiten behoort niet tot de kerntaken van de gemeente en de financiële positie is van dien aard dat wij een stevige pas op de plaats moeten maken", aldus de partij in februari.

In aanloop naar de beslissende vergadering begon een aantal Zeeuwse coryfeeën een online campagne om de kandidaatstelling van Goes te promoten. "Het zou niet uit moeten maken hoe je eruit ziet en op wie je valt", aldus zanger Danny Vera in die campagne. "Dat maakt allemaal geen reet uit. Laten we een beetje lief zijn voor elkaar!" Toen de ondernemersorganisatie Goes Marketing bereid bleek tot een bijdrage in de kosten (naar schatting 50.000 euro) besloot de gemeente zich alsnog kandidaat te stellen.

Online vooruitblik

Roze Zaterdag wordt elk jaar gehouden, maar verviel vorig jaar wegens corona. De editie van dit jaar zou eigenlijk vandaag in Leeuwarden zijn, maar dat is uitgesteld naar 16 oktober. Leeuwarden presenteerde wel een online vooruitblik. Volgend jaar is Roze Zaterdag in Rotterdam.