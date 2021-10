Kabinet stuurt Hercules-transportvliegtuig naar Mali

Het kabinet wil volgende maand een Hercules-transportvliegtuig naar Mali sturen. Het wordt ingezet voor de VN-missie Minusma, die is bedoeld om de veiligheid en stabiliteit in het West-Afrikaanse land te verbeteren. Mali geldt als broedplaats voor gewelddadige extremisten.

Met het C-130 Hercules-transportvliegtuig gaan zo'n 90 militairen mee. Vorig jaar had het kabinet hier al een principebesluit over genomen, maar toen was nog niet duidelijk wanneer de Hercules precies zou worden gebruikt.

De bedoeling is om het vliegtuig van de tweede helft van november tot en met 15 mei volgend jaar in te zetten, melden de demissionaire ministers Knapen, Kamp en De Bruijn aan de Tweede Kamer.

De militairen opereren vanuit de hoofdstad Bamako en zijn in heel Mali inzetbaar. Het belangrijkste doel is het vervoeren van mensen en vracht, maar het vliegtuig kan ook personeel en vracht droppen en is verder beschikbaar voor evacuaties.

Nederland werkt bij de missie in Mali samen met Noorwegen, Denemarken en Portugal.