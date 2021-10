Blokhuis snapt aangifte tegen Van Lienden om mondkapjesdeal

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid heeft begrip voor het besluit van advocaat Plasman om aangifte te doen tegen Sywert van Lienden en zijn zakenpartners wegens oplichting bij de omstreden mondkapjesdeal.

"Ik snap dat dat gebeurt", reageerde Blokhuis vanmorgen op de aankondiging van Plasman in het tv-programma Jinek. "Er zijn heel veel mensen die borrelen van woede, van frustratie."

Vrijwilliger

Eerder dit jaar ontstond veel commotie over de mondkapjeshandel van ondernemer Van Lienden. Tijdens het begin van de coronacrisis was er een groot tekort aan medische hulpmiddelen en voor het ministerie van Volksgezondheid haalde Van Lienden miljoenen mondkapjes naar Nederland. Hij zei dit vrijwillig te doen en er niets aan te verdienen, later bleek dat hij en zijn partners er ongeveer 28 miljoen euro aan hadden verdiend.

Bij advocaat Plasman hebben zich een aantal benadeelden gemeld, vermoedelijk vrijwilligers die Van Lienden hebben geholpen met zijn project en nu vrezen voor de gevolgen. "Ze zijn bang om in allerlei juridische procedures terecht te komen tegen mensen die veel geld hebben", aldus Plasman.

Staatssecretaris Blokhuis wil verder niet ingaan op de aangifte. Er loopt nog een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. "Wat ons betreft komt de onderste steen boven. Het recht moet zegevieren."