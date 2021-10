'Mishandeling en machtsmisbruik in Nederlandse triatlon'

Fysieke en mentale verwaarlozing of mishandeling, machtsmisbruik door coaches en begeleiders: in de top van het Nederlandse triatlonwereld is jarenlang sprake geweest van misstanden, schrijft dagblad Trouw. Een groep van tien triatleten meldt aan de krant hier ernstige en persoonlijke problemen aan te hebben overgehouden.

Op het Nationaal Triathlon Trainingscentrum (NTC) in Sittard zijn sporters, onder wie minderjarigen, soms jarenlang blootgesteld aan grensoverschrijdend gedrag. Door de hoge prestatiedruk gecombineerd met een sterke dwang om af te vallen hadden de sporters last van depressies, eetstoornissen, chronische pijn en zelfmoordneigingen.

"Er kwamen serieuze geluiden uit onze atletencommissie die tot bezorgdheid leidden", zegt Rembert Groenman, directeur van de NTB. Groenman zegt te erkennen dat er op het trainingscentrum in Sittard "ongetwijfeld zaken gebeuren die niet fijn zijn voor onze atleten en die nemen wij als bond bloedserieus".

Signalen sporters genegeerd

In het NTC worden sinds 2007 tien tot vijftien getalenteerde atleten vanaf zestien jaar verzameld door de bond. Die talenten verlaten hier meestal hun ouderlijk huis voor om in Sittard te gaan wonen. Veel sporters raakten de afgelopen jaren overtraind, hadden langdurige vermoeidheidsklachten, raakten chronisch geblesseerd en kregen in sommige gevallen zeer serieuze eet- en gewichtsstoornissen.

In gesprek met Trouw zegt een ex-atlete die op het NTC woonde met een brace om haar voet te lopen omdat bij haar vijf botbreuken zijn genegeerd op het NTC. Diezelfde atlete werd ook een jaar lang opgenomen in een kliniek vanwege een eetstoornis.

De misstanden werden gemeld, maar de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) heeft signalen van sporters meermaals genegeerd. Dit jaar besloot de bond op aandringen van een aantal topatleten en het Centrum Veilig Sport Nederland wel een onafhankelijk onderzoek. Dat is door het bureau Fijbes Consultancy & Training uitgevoerd. Het rapport hierover wordt eind komende week verwacht.

Nog veel ontdekken

Het bondsbureau zegt uit te kijken naar de onafhankelijke onderzoeksresultaten. "Als het rapport aangeeft dat er fouten zijn gemaakt op het NTC, dan moeten we ruimhartig excuses aanbieden. En elkaar recht in de ogen kijken. Om vervolgens daar als bond zo snel als mogelijk mee aan het werk te gaan."

Directeur Groenman zegt dat de klachten van de triatleten zijn besproken in het overleg van de technische staf. "We waren vanaf 2007 pionier op het gebied van centrale trainingsprogramma's en moesten nog veel ontdekken. En hebben we ook ingegrepen toen dat nodig bleek te zijn. Dat er geen fundamentele veranderingen hebben plaatsgevonden ligt ook deels aan de onmogelijkheden waar we tegenaan liepen."