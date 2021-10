Veroordeelden in moordzaak Derk Wiersum in hoger beroep

Giërmo B. (37) en Moreno B. (32), die maandag veroordeeld werden tot dertig jaar gevangenisstraf voor de moord op advocaat Derk Wiersum, gaan in hoger beroep. Hun advocaten hebben dat gezegd tegen Nu.nl.

Advocaat Gerald Roethof, die Moreno B. bijstaat, benadrukt dat zijn cliënt altijd gezegd heeft de moord op Wiersum niet gepleegd te hebben. Ook Giërmo B. blijft er volgens zijn advocaat Jacques Taekema bij dat hij onschuldig is en dus onterecht is veroordeeld.

Wiersum werd op 18 september 2019 voor zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de moord te maken heeft met zijn rol als advocaat van Nabil B, de kroongetuige in het Marengo-proces rond Ridouan Taghi.

Samen

Het bewijs tegen de twee verdachten bestaat onder meer uit dna dat is aangetroffen in gestolen auto's die zijn gebruikt bij voorverkenningen en de moord zelf. Verder is vastgesteld dat hun telefoons op cruciale momenten in de buurt van het huis van Wiersum waren. Ook hadden ze na de moord opvallend veel geld.

De precieze rolverdeling bij het plegen van de moordaanslag is niet onomstotelijk vast komen te staan. "Ze hebben de moord samen gepleegd", zei de rechter maandag in een toelichting op het vonnis.