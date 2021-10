De Jonge: economisch beperkende maatregelen eerder afschaffen dan coronapas

Als in november wordt besloten om coronamaatregelen af te schaffen, dan wordt eerst gekeken naar die maatregelen die "daadwerkelijk economisch belemmerend" zijn, zei demissionair minister De Jonge gisteravond in Op1. Het gaat dan niet om het coronatoegangsbewijs, de zogenoemde coronapas.

De coronaminister hoopt eerst af te kunnen van andere regels, zoals de maximale capaciteit van 75 procent voor bepaalde evenementen en de sluitingstijd van middernacht voor de horeca.

"Die coronapas is hooguit vervelend", zei De Jonge. Maar hij ziet er vooralsnog vooral de voordelen van. "Als je wilt dat gevaccineerden en ongevaccineerden weer in groepen bij elkaar kunnen komen, moet je zorgen dat je dat wel veilig doet en dat is met die coronapas. Dus we kunnen daar niet nu al vanaf."

Stijging besmettingen van 48 procent

Het Outbreak Management Team (OMT) vindt dat er op dit moment nog geen maatregelen versoepeld moeten worden. Gisteren bleek dat het aantal coronabesmettingen de afgelopen week met 48 procent is gestegen.

Het kabinet wacht op het volgende advies van het OMT en wil op basis daarvan in de eerste week van november de knoop doorhakken. De Jonge wilde niet op dat besluit vooruitlopen. Maar hij zei wel: "Je moet natuurlijk eerst afscheid willen nemen van de maatregelen die daadwerkelijk economisch belemmerend zijn."