Opgepakte journalist bij demonstratie Den Haag niet vervolgd

OM Den Haag Gebruiker geverifieerd door Twitter @OM_DenHaag

Gisteren is bij een demonstratie in Den Haag een journalist aangehouden. De aanhouding is vandaag beoordeeld als rechtmatig, maar het OM ziet geen reden om de man verder te vervolgen. Dat is hem vandaag ook verteld. De politie zal de man binnenkort uitnodigen voor een gesprek.