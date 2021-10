Rutte: Amalia kan ook koningin worden als ze met een vrouw trouwt

Op de vraag of de kinderen uit zo'n huwelijk ook in aanmerking komen voor de troon geeft Rutte geen antwoord. In de grondwet staat dat het staatshoofd moet worden opgevolgd door een 'wettige nakomeling'. De PvdA wilde weten of daar ook kinderen onder vallen die zijn geboren uit een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht of die geadopteerd zijn of via een zaaddonor of draagmoeder zijn verwekt.

Bespreken bij toestemmingswet

Volgens Rutte is het doel van de bepalingen in de grondwet dat duidelijk is op wie het koningschap overgaat om zo staatsrechtelijke zekerheid te bieden. Het huidige familierecht schuurt daarmee.

Hij wijst erop dat de Eerste en Tweede Kamer bij de kwestie kunnen stilstaan als prinses Amalia toestemming vraagt voor haar huwelijk. "Het is niet dienstig om nu vooruit te lopen op een dergelijke weging. Dit is te zeer afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het specifieke geval, die, zoals je ook terugkijkend kunt vaststellen bij het familierecht, door de tijd heen kunnen veranderen."