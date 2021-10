Groningse studentencorps mag accreditatie behouden na uit de hand gelopen feest

De Groningse studentenvereniging Vindicat mag de hernieuwde accreditatie van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool behouden. Dat bevestigt een woordvoerder van de Hanzehogeschool aan de NOS. De instellingen kwamen vandaag samen om te praten over de nieuwe ongeregeldheden van begin oktober na een feest dat door het studentencorps was georganiseerd.

Na het feest, dat op 1 oktober bij het Zilvermeer werd gehouden, stonden er bussen van streekvervoerder Qbuzz klaar om de studenten terug naar de binnenstad te brengen. Maar voor de honderden feestgangers was niet genoeg plek. Daarop ontstond een grimmige sfeer onder de leden van Vindicat.

Volgens een woordvoerder van Qbuzz werden noodhamers losgetrokken, namen de studenten alcohol en sigaretten mee naar binnen, checkte niemand in en werden er geen mondkapjes gedragen. Ook voelden reguliere passagiers zich door de verenigingsleden geïntimideerd, aldus de woordvoerder.

Eerder werd nog bericht dat de bussen ook zouden zijn vernield, maar dat is volgens Qbuzz niet het geval. De streekvervoerder heeft daarom ook geen schadeclaim ingediend. Wel heeft Vindicat in samenspraak met de Groningse gemeente besloten om evenementen voorlopig te schrappen.

Hernieuwde accreditatie

Het uit de hand gelopen feest was aanleiding voor overleg tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Die instellingen hadden in juli dit jaar de accreditatie aan Vindicat hernieuwd, nadat die een half jaar lang was ingetrokken wegens intimidatie bij ontgroeningen en buitensporig alcoholgebruik.

Na de incidenten in de streekbussen van Qbuzz heeft Vindicat goed gehandeld, zegt de woordvoerder. Er werd melding van gemaakt en Vindicat heeft excuses aangeboden aan Qbuzz. Omdat dit allemaal "keurig" is gegaan, mag de studentenvereniging de accreditatie behouden, waarmee ze officieel blijven aangesloten bij de hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.

Wel hebben de instellingen vandaag met elkaar afgesproken dat er meer vaart moet worden gezet achter de vereiste cultuuromslag in het studentencorps. De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool hebben aangeboden de studentenvereniging daarbij te helpen.