Netflix-hit Squid Game: kritische boodschap verpakt in kleurrijk en wreed spel

Of je het nu tegenkomt op Netflix of via een meme of video op sociale media, de Zuid-Koreaanse serie Squid Game is overal. Wereldwijd is de serie een hit, in zo'n negentig landen staat die in de lijst met best bekeken series van dit moment. En de aantrekkingskracht gaat verder dan de woonkamers waar de serie wordt gekeken.

Zo is het aantal bestellingen van de kenmerkende groene trainingspakken en de witte Vans omhoog geschoten en zijn 'dalgona's', koekjes van honingraat die in de serie centraal staan, hard op weg een rage te worden.

De serie gaat over een dodelijk spel, waarvoor Zuid-Koreanen die in grote schulden zitten worden benaderd. 456 deelnemers strijden met en tegen elkaar voor het prijzengeld van omgerekend ruim 30 miljoen euro. In een kleurrijke 'bubblegum'-omgeving worden de deelnemers tegen elkaar opgezet terwijl ze Koreaanse kinderspelletjes spelen. Wie dat niet goed doet of niet snel genoeg is, wordt meedogenloos en bruut afgemaakt.

Ook alvast wat zien? Dit is de officiële trailer: