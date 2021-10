Van Huffelen erkent te trage afhandeling toeslagenaffaire: 'Het is pijnlijk'

Van Huffelen is sinds begin 2020 verantwoordelijk voor de afhandeling van de toeslagenaffaire en de financiële compensatie voor gedupeerde ouders die door de Belastingdienst onterecht als fraudeur werden bestempeld en vaak hoge bedragen kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen.

Eind 2020 werd de UHT in het leven geroepen voor een snelle afhandeling van de financiële compensatie. De Nationale Ombudsman zei in mei al dat het niet goed liep en ziet nog altijd geen verbetering: de wettelijke behandeltermijn wordt in een kwart van de gevallen overschreden en ouders krijgen geen informatie op welke termijn hun dossier behandeld wordt.

Nieuw

De staatssecretaris noemt het tekortschieten door de UHT "een pijnlijke maar terechte" constatering. De stagnatie komt niet alleen door de forse toename van het aantal klachten vanaf mei 2021. In de zomer is er ook een nieuw klachtenteam gestart, omdat het oude team terugging naar de Belastingdienst. "Dit nieuw klachtenteam was op dat moment nog niet in staat om de toename van het aantal klachten op te vangen."

Heel lang

Er komt nu een onderzoek naar een versnelling van het herstelproces, schrijft Van Huffelen. Ze heeft vaker, ook in de Tweede Kamer gezegd, dat er een "andere aanpak" nodig is voor het herstellen van de gelede schade van de gedupeerde ouders.

In Nieuwsuur zei Van Huffelen vorige week dat de afhandeling van de compensatie "nog heel lang" zal duren. In totaal is op dit moment nog geen 10 procent van de zaken in het toeslagenschandaal afgehandeld.