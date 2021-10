'Niet ik, maar John stapte uit The Beatles', zegt Paul McCartney na 50 jaar

Het verhaal dat McCartney The Beatles opblies, ontstond nadat McCartney in april 1970 op een vraag van een journalist als eerste had gezegd dat The Beatles niet meer bestonden. "Ik was het zwijgen zat."

In het interview met de BBC noemt hij deze periode de moeilijkste uit zijn leven. "Dit was mijn band, dit was mijn werk, dit was mijn leven, ik wilde ermee doorgaan." Hij sluit niet uit dat de band veel langer was doorgegaan als Lennon niet was opgestapt.

Hoorspel

McCartney zegt in het interview verder dat een verloren gewaand hoorspel van hem en Lennon is teruggevonden. Het gaat over een moeder en dochter en een mysterieuze pensiongast. "Het is een grappig stuk dat Pilchard heet en het gaat eigenlijk over de Messias", zegt McCartney.

Streamingdienst Disney+ komt in november met een zesdelige documentaire over het einde van The Beatles. Vooruitblikkend daarop sprak McCartney met het BBC-radioprogramma This Cultural Life. De BBC zendt dat interview op 23 oktober uit op radiozender Radio 4.