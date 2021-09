Cassettebandje met onuitgebracht nummer John Lennon geveild in Denemarken

In Denemarken wordt vandaag een opmerkelijk item geveild: een cassettebandje met daarop een nooit uitgebracht nummer en een interview met John Lennon en Yoko Ono. Vier Deense jongeren maakten de opname meer dan vijftig jaar geleden, enkele maanden voordat The Beatles uit elkaar gingen.

Het gaat om een bandje met 33 minuten aan audio. Het veilinghuis in Kopenhagen verwacht dat het item omgerekend tussen de 27.000 en 43.000 euro zal opleveren, schrijft de BBC.

Het cassettebandje bevat een interview voor een schoolkrant met John Lennon en Yoko Ono, dat de vier in 1970 opnamen. "We waren een stel 16-jarige hippies dat vooral was geïnteresseerd in hun protestacties", blikt Karsten Hoejen terug bij de BBC.

Bezoek aan Denemarken

De jongeren kwamen met Lennon en Ono in contact toen het stel Thy bezocht, in het noordwesten van Denemarken. Lokale bewoners wisten niet van hun komst. Toen eenmaal bekend werd dat de bekende muzikanten in Thy waren, gaf het koppel een persconferentie.

De vier Deense scholieren hadden een docent overtuigd met hen naar het persmoment te gaan, maar door een sneeuwstorm kwamen zij niet op tijd aan. "Door de sneeuw en gladde wegen deden we er heel lang over. Toen we aankwamen, was iedereen alweer op weg naar buiten", vertelt Hoejen. Toch mochten de jongens en een handjevol vertraagde journalisten naar binnen.

Nooit uitgebracht

Ono en Lennon speelden een kort nummer genaamd Radio Peace, dat bedoeld was als titelsong voor een radiostation. Maar omdat het radiostation niet van de grond kwam, werd het nummer nooit uitgebracht. De opname op de cassette is mogelijk de enige registratie van het nummer, denkt Hoejen.

Tientallen jaren nadat de vier het bandje opnamen, besefte de Deen dat het om een waardevol item ging. De directeur van het veilinghuis beaamt dat het een "zeer zeldzaam" object is, omdat het waarschijnlijk om de enige opname van Radio Peace gaat. Tegelijk met de cassette wordt ook een exemplaar van de schoolkrant geveild inclusief foto's van de ontmoeting.