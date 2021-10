Oostenrijkse kanselier Kurz treedt af om corruptieschandaal

Begin deze week deed de politie invallen bij het Kanzleramt, het kantoor van de bondskanselier, het ministerie van Financiën dat ook door zijn partij wordt gerund en het ÖVP-hoofdkwartier.

"Het OM zegt allerlei bewijs te hebben verzameld dat Kurz en een klein clubje van vertrouwelingen in 2016 zware politieke fraude hebben gepleegd", zegt correspondent Wouter Zwart. Kurz was toen minister van Buitenlandse Zaken maar wilde graag bondskanselier worden. Er zou toen overheidsgeld zijn gebruikt om positieve berichtgeving over Kurz te kopen bij een krant. Die kwam er. Kurz wist zijn eigen partijleider opzij te schuiven, werd zelf partijleider, won de verkiezingen en werd kanselier.

Behalve Kurz zijn ook mensen om hem heen bij het schandaal betrokken geraakt. "Daar zijn hoge ambtenaren bij die nu verdacht worden", zegt Zwart.

Wonderkind

Kurz' partij heeft hem steeds gesteund en doet dat ook nu nog. Kurz was het politieke wonderkind van de partij. Op zijn 24e was hij staatssecretaris en drie jaar later minister van Buitenlandse Zaken. Eind 2017 werd hij bondskanselier, vergelijkbaar met de positie van premier in Nederland.