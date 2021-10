'Duurste medicijn ter wereld' voor spierziekte SMA voortaan vergoed

Blokhuis noemt het "mooi dat de samenwerking met deze landen succesvol is. Door deze samenwerking worden medicijnen toegankelijker en dit is prachtig nieuws voor deze patiënten die nu toegang krijgen tot dit medicijn."

De overheid schat in dat jaarlijks 10 tot 20 kinderen hiermee geholpen kunnen worden. Het staat vast dat het medicijn levensreddend kan zijn en dat kinderen die in een vroeg stadium behandeld zijn, geen beademingsapparatuur nodig hebben. Een aantal kan zelfs lopen, in tegenstelling tot onbehandelde kinderen. De effecten op lange termijn zijn nog niet bekend.

Vorig jaar haalde het verhaal van het jongetje Jayme van 1 jaar oud het landelijke nieuws. Hij had SMA en kon een behandeling met Zolgensma krijgen in Budapest als zijn ouders 2,1 miljoen euro betaalden. Dankzij de donaties van meer dan 20.000 mensen kon Jayme succesvol behandeld worden.