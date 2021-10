'Nederlandse rechters zijn altijd bescheiden geweest', ook in toeslagenaffaire

Niet aan tafel met politici

De rol van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, is wezenlijk anders dan van de afzonderlijke bestuursrechters. "De rechtbank in Amsterdam is niet gebonden aan wat de rechtbank in Den Haag doet", zegt Uzman. "De Raad van State moet daar wel een evenwicht in vinden, de rechtseenheid in de gaten houden. Het kan niet zijn dat je geluk of pech hebt als je in Den Haag woont."

Rechters signaleren soms dat een wet niet goed werkt. Maar als zoiets vaak gebeurt, dan is het volgens Uzman soms nog ingewikkeld om dat terug te koppelen. "De rechter zit niet aan tafel met politici of ambtenaren. Nu is het hopen dat er op het ministerie van Justitie een jurist zit die leest dat het misgaat en dan een memo naar de minister stuurt."

Ook geeft de Raad van State ongevraagd wetgevingsadviezen aan de regering en de Tweede Kamer. "Die adviezen worden wel breed uitgemeten en zijn in de juridische wereld bekende gebeurtenissen."