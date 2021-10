Voormalige eigenaar: 'Ernstige vervuiling Hedwigepolder dreigt'

De voormalige eigenaar van de Hedwigepolder in Zeeuw-Vlaanderen wil dat de onteigening wordt teruggedraaid en dient daarom een herzieningsverzoek in bij de Raad van State. Volgens hem dreigt ernstige vervuiling van de polder. Het water uit de Westerschelde dat straks de polder instroomt, blijkt sterk verontreinigd te zijn.

Géry De Cloedt, eigenaar van de polder totdat deze in 2018 door de Staat werd onteigend, vindt dat daarmee het doel van natuurherstel niet wordt gehaald.

In april bleek uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van Rijkswaterstaat dat in sommige stukken van de Westerschelde de pfas-waarden vele malen hoger zijn dan in de rest van de Nederlandse wateren. Kort daarna werd bekend dat het chemisch bedrijf 3M in Zwijndrecht, bij Antwerpen, grote hoeveelheden pfas heeft geloosd. Het onderzoek van de Universiteit Utrecht ging over de periode 2008 tot 2020.

Te hoge concentraties pfas

De Cloedt vindt dit voldoende reden om de ontpoldering stop te zetten. Volgens hem is bij de uitspraak in 2014 over de ontpoldering de vervuiling van de Westerschelde ten onrechte niet meegenomen. Dit terwijl volgens het Utrechtse onderzoek toen al bij de Staat bekend was dat er te hoge concentraties pfas in de Westerschelde zaten.

Gisteren voerden demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat en de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir overleg over de kwestie. Afgesproken is dat 3M aan strengere voorwaarden moet voldoen. Niet duidelijk werd hoeveel minder pfas moet worden geloosd. Dat moet nog worden uitgewerkt.

Uitdiepen

In 2005 besloten Nederland en Vlaanderen om de Westerschelde verder uit te diepen. Op die manier konden nog grotere schepen de haven van Antwerpen bereiken. Omdat de uitdieping ten koste zou gaan van natuur moest dat gecompenseerd worden.

De buurlanden spraken af de Hedwigepolder onder water te zetten om daar nieuwe natuur te ontwikkelen. In 2009 moest dat klaar zijn, maar dat liep anders. Vanuit de Zeeuwse bevolking en in de politiek was er veel verzet tegen de plannen. Jarenlang getouwtrek tussen actievoerders en de landelijke politiek en tussen de eigenaar en de Staat waren het gevolg.

In het voorjaar van 2020 werd begonnen met de ontpoldering. Eigenaar De Cloedt kreeg bijna 21 miljoen euro aan compensatie.