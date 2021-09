Zeeland stapt voorlopig niet naar de rechter om PFAS-schandaal

De diplomatieke ruzie tussen Vlaanderen en Zeeland lijkt te zijn bijgelegd. De Zeeuwse gedeputeerde Van der Velde zegt genoeg toezeggingen te hebben gehad van de Vlaamse minister dat de eisen voor bedrijven die PFAS lozen op korte termijn worden verscherpt.

"We hebben elkaar in de ogen gekeken en een heel goed gesprek gehad", zei Van der Velde na afloop van het gesprek. De rechtszaak die Zeeland wilde aanspannen is nu dan ook van de baan.

De Vlaamse minister Demir van Omgeving vertelde de Zeeuwse gedeputeerde hetzelfde als wat ze het Vlaamse Parlement in juli ook al toezegde. De lozingsnorm van PFAS in het Scheldewater gaat omlaag. Maar vandaag werd bovendien duidelijk dat de norm al met ingang van 1 januari wordt verscherpt en niet pas per volgend jaar juli, waarvan oorspronkelijk sprake was.

Milieuschandaal

Deze zomer ontstond er een milieuschandaal in België toen bij wegwerkzaamheden in de buurt van het industrieterrein bij Antwerpen de stof PFOS werd opgegraven. PFOS is van de chemische PFAS-familie. PFOS is een schadelijke stof voor de gezondheid omdat het niet afgebroken kan worden. Ook in Zeeland ontstonden zorgen, omdat de schadelijke stoffen via de Schelde ook daar terechtkomen.

Al snel werd duidelijk dat het Amerikaanse chemieconcern 3M betrokken was bij deze zaak en dat er nog veel meer misging. Niet alleen had het bedrijf een vergunning om veel meer PFAS te lozen dan in Nederland is toegestaan. Het bedrijf loosde ook PFAS-stoffen waar het helemaal geen vergunning voor had. Het ontpopte zich tot een schandaal met mogelijke grote gevolgen voor de volksgezondheid in Vlaanderen maar ook Zeeland.

De provincie Zeeland verweet Vlaanderen te weinig over de zaak te communiceren. "Ik begrijp de bezorgdheid in Nederland heel goed. Het is dezelfde bezorgdheid die wij hier hebben bij de Vlamingen. Die vragen zich ook af waarom zij niet goed geïnformeerd zijn", zegt Demir. Er is nu afgesproken dat ze meer en beter informatie met elkaar zullen uitwisselen. "We zijn goede buren en dat wil ik ook zo houden."