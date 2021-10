Weinig enthousiasme Tweede Kamer voor experiment met kleinere stembiljetten

Ook dit model stuit op bezwaren. PvdA-Kamerlid en oud-Kamervoorzitter Arib bijvoorbeeld, vindt dat door de kandidaten alleen een nummer te geven, de binding tussen kiezer en kandidaat verdwijnt. BBB-Kamerlid Van der Plas zegt dat boeren hun koeien misschien ook nummers geven, maar in ieder geval nog weten waar Klara-23 staat en hoe het met haar gaat.

Ollongren zegt dat de kiezer op een andere manier kan opzoeken welke kandidaat bij welk nummer hoort. De namen staan alleen niet op het biljet gedrukt. Ook wil zij weten of een nieuw stembiljet met plaatjes en nummers beter werkt voor laaggeletterde mensen. Zij wil bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 in een paar gemeenten experimenteren met dit model 2.

Gemeenteraden

Als de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer akkoord gaan met de wet, dan mogen de gemeenteraden waar de experimenten gepland staan zich ook nog uitspreken. Het kan dus zijn dat geen of weinig gemeenten aan de proef willen meedoen.

De VVD vindt het allemaal kort dag. Kamerlid Ellian: "De gemeenteraadsleden moeten zo vlak voor de verkiezingen met andere zaken bezig zijn, zoals het leuke van de campagne en contacten met kiezers." Hij vindt het ook niet duidelijk waarom op grond van ervaringen in Noorwegen en andere landen voor deze twee modellen is gekozen.

"Is het wel wijs om hiermee door te gaan", vraagt SP-Kamerlid Leijten zich af. "Er is hier best veel weerstand, en er zit een vervelende tijdsdruk op." Ollongren geeft toe dat de tijd krap is geworden, maar blijft erbij dat het verstandig is om een experiment mogelijk te maken vanwege het probleem van de grote stembiljetten. Zij heeft de Kamer toegezegd dat als dat niet mogelijk is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, het experiment doorschuift naar de eerstvolgende verkiezingen.

Ollongren deed het voorstel in mei 2020 en stuurde in juni 2021 aanvullende informatie naar de Tweede Kamer. Uiteindelijk werd er vandaag pas over gedebatteerd. Of de Tweede Kamer met de wet akkoord gaat staat nog steeds niet vast. Volgende week wordt er over gestemd.