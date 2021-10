Koning Willem-Alexander ontvangt slachtoffers toeslagenaffaire

Koning Willem-Alexander praat vanmiddag met enkele gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Dat heeft de RVD bevestigd na vragen van de NOS. Het is voor het eerst dat de koning met slachtoffers van het overheidsfalen om tafel zit.

Vijf gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire hebben koning Willem-Alexander in september een brief geschreven met een verzoek om zijn hulp en om excuses. In de brief benadrukken zij dat hun problemen nog lang niet zijn opgelost.

Het kabinet werkt nog steeds aan een financiële compensatie voor ouders die door de Belastingdienst ten onrechte zijn bestempeld als fraudeur en vaak grote bedragen aan kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. Er is 1,1 miljard euro uitgetrokken voor de afhandeling van de misstanden.

Uit naam van de koning

De gedupeerden zeggen dat brieven, dagvaardingen en dwangbevelen met de naam van de koning "op de voordeur" zijn geplakt. "Ook u bent in onze ogen verantwoordelijk voor het leed dat ons en onze kinderen is aangedaan", zo staat in hun brief.

De Rijksvoorlichtingsdienst wil niets over het gesprek kwijt. Ook niet of de koning excuses zal maken.

In de Troonrede op Prinsjesdag ging koning Willem-Alexander ook in op de toeslagenaffaire. De koning zei: "In de toeslagenaffaire heeft de overheid mensen letterlijk en figuurlijk onrecht gedaan. In beide gevallen geldt: fouten moeten worden hersteld en wie recht heeft op compensatie moet die zo snel mogelijk krijgen."