Wekdienst 6/10: Uitspraak over gratis anticonceptie • Bedreiger De Jonge voor rechter

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in de zaak voor gratis anticonceptiemiddelen. Onder andere vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann eist dat de overheid ervoor zorgt dat anticonceptie kosteloos is. Zo zou de pil weer in het basispakket van de zorgverzekering moeten komen.

Bij de politierechter in Maastricht staat een verdachte uit Heerlen terecht voor het met de dood bedreigen van demissionair minister Hugo de Jonge op sociale media. De man kreeg eerder een celstraf voor het bedreigen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

In de Jaarbeurs in Utrecht gaat de eerste grote consumentenbeurs sinds de coronacrisis van start. De Kampeer en Caravan Beurs trekt tot en met zondag naar verwachting zo'n 50.000 bezoekers.

Wat heb je gemist?

Mark Zuckerberg ontkent de beschuldiging van klokkenluider Frances Haugen dat Facebook winst belangrijker vindt dan veiligheid van gebruikers. Hij reageerde via een post vanaf z'n eigen Facebook-account.

Haugen trad afgelopen weekend naar buiten in interviews met de Amerikaanse zender CBS en krant The Wall Street Journal. Ze werkte eerder als datawetenschapper bij het team dat desinformatie op Facebook moet tegengaan. In de interviews zei ze dat Facebook keer op keer voor oplossingen koos waar de winst van het bedrijf het meest bij gebaat was.

In zijn Facebook-post gaat Zuckerberg dieper in op de beweringen van Haugen, die volgens hem "nergens op slaan". Hij wijst erop dat Facebook veel geld investeert in het tegengaan van schadelijke content: "Als we daar niks om zouden geven, waarom hebben we dan zoveel meer mensen in dienst die hier tegen strijden dan welk ander bedrijf in onze sector dan ook?"