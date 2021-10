Allebei werken steeds meer de norm voor vrouwen van 40

Vrouwen die nu veertig zijn, werken meer dan veertigjarige vrouwen in de jaren '90, blijkt uit een analyse van het CBS. Het statistiekbureau vergeleek vrouwelijke generaties geboren in de tweede helft van de jaren '50 tot en met de tweede helft van de jaren '70.

Tot de jaren '70 werd van vrouwen verwacht dat ze stopten met werken na een huwelijk of ze werden ontslagen bij de geboorte van hun eerste kind. Een deel van de vrouwen is daarna nooit terug de arbeidsmarkt op gekomen.

Dat is ook in de cijfers te zien. Van de vrouwen uit de jaren '50 had in de jaren '90 iets meer dan de helft betaald werk en een partner. Van de jongste generatie, geboren in de jaren '70, had 60 procent op hun veertigste betaald werk én een partner. Het aandeel vrouwen mét partner maar zonder werk daalde.

Grotere deeltijdbaan

Tegenwoordig stoppen nog maar weinig vrouwen helemaal met werken na het krijgen van kinderen. Wel kiest een deel ervoor minder uren te maken. De combinatie van partners met een voltijdbaan en een grote deeltijdbaan komt tegenwoordig het meest voor. De combinatie voltijdbaan en kleine deeltijdbaan tegenwoordig juist minder dan in de jaren '90.

Dat vrouwen meer zijn gaan werken blijkt ook uit de verdeling van de arbeidsuren tussen stellen. In de jaren '90 namen veertigjarige vrouwen met een partner 34 procent van de arbeidsuren voor hun rekening. Dit is gestegen naar 39 procent voor de veertigjarige vrouwen die zijn geboren in de tweede helft van de jaren zeventig.