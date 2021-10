Kinderboekenschrijver Pieter Koolwijk wint Gouden Griffel

Schrijver Pieter Koolwijk heeft met zijn boek Gozert de Gouden Griffel gewonnen, de belangrijkste Nederlandse literatuurprijs voor kinderboeken.

Het boek, met illustraties van Linde Faas, gaat over de belevenissen van hoofdpersoon Ties en zijn denkbeeldige vriend Gozert. Samen doen zij dingen die niet altijd even verstandig zijn. Omdat de ouders van Ties niet zo goed weten hoe zij met Ties en zijn verzonnen vriendje om moeten gaan, besluiten zij hem naar een inrichting te brengen.

Volgens de jury bewijst Koolwijk in zijn boek "dat verbeeldingskracht recht heeft op een plek in de realiteit". Trouw prees eerder de humor van Gozert, "met heerlijk ontwapenende personages".

De 46-jarige Koolwijk heeft de afgelopen jaren nog vijf andere kinderboeken geschreven. In elk van de boeken speelt de rol van fantasie in de dagelijkse werkelijkheid een rol.

De auteur combineert zijn schrijverschap met zijn werk als IT'er bij de gemeente Emmen, waar hij ook woont. Gozert is het eerste boek waarmee Koolwijk de Gouden Griffel wint. Het boek is geschreven voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar.

Gouden Penseel

De prijs voor het best geïllustreerde kinderboek, het Gouden Penseel, gaat naar Ludwig Volbeda. Hij maakte tekeningen voor het boek Hele verhalen voor een halve soldaat, geschreven door Benny Lindelauf.

Hele verhalen voor een halve soldaat gaat over zes broers die stuk voor stuk worden opgeroepen voor het leger. De broers moeten ieder langs een grenspost, waar zij verhalen vertellen om erdoorheen te kunnen. Over deze belevenissen vertellen zij in de brieven die zij sturen naar de broers die nog thuis zijn. Het verhaal is door Volbeda "sfeervol verbeeld" met "intrigerende tekeningen", aldus de jury.

Kinderboekenweek

De prijzen zijn uitgereikt aan de vooravond van de Kinderboekenweek. Die gaat morgen van start. Het thema van dit jaar is 'Worden wat je wil'. Schrijfster Bette Westera, die vorig jaar de Gouden Griffel won, schreef het kinderboekenweekgeschenk: 'Tiril en de toverdrank'.