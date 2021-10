Rechts-populistische Lega verliest fors bij lokale verkiezingen Italië

De rechts-populistische Lega van partijleider Matteo Salvini is de grote verliezer bij de lokale verkiezingen in Italië. Bologna, Napels en Milaan krijgen met zekerheid een centrum-linkse burgmeester. In Rome en Turijn is een tweede ronde nodig.

Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar de resultaten zijn duidelijk. Waar de partij van Salvini enkele maanden geleden nog koerste op winst in alle vijf grootste steden, is dat nu in geen enkele stad zeker. Vooral het resultaat in zijn thuisbasis Milaan is pijnlijk voor Salvini. Terwijl de partij daar bij de Europese verkiezingen in 2019 nog 27 procent van de stemmen behaalde, is dat nu nog niet de helft.

"We hebben te laat onze kandidaten gekozen en kiezers hebben niet de tijd gehad om hun programma's te leren kennen", verklaart Salvini de nederlaag. Toch wordt het resultaat vooral gezien als een afstraffing van de regeringsdeelname van zijn partij.

De Lega maakt samen met linkse partijen en technocraten deel uit van de regering van nationale eenheid van premier Mario Draghi en moest daardoor regelmatig compromissen sluiten, onder meer over de verplichte coronapas.

'Overwinning versterkt regering'

De centrumlinkse Democratische Partij lijkt juist te profiteren van de regeringsdeelname en de voortvarendheid waarmee de coronacrisis in Italië wordt aangepakt. Uit peilingen blijkt dat 66 procent van de Italianen blij is met de partijloze Draghi als premier; dat aantal is de afgelopen maand gestegen.

"Deze overwinning versterkt Italië, omdat ze de regering-Draghi versterkt", zei PD-leider en oud-premier Enrico Letta vanavond in een toespraak.

Rome kan nog naar rechts

In Rome is de strijd nog niet beslecht. Duidelijk is dat Virginia Raggi, lid van de populistische Vijfsterrenbeweging en de huidige burgemeester van de stad, geen herkansing krijgt. Veel Romeinen nemen haar kwalijk dat ze de afgelopen vijf jaar te weinig gedaan heeft aan grote infrastructuurproblemen, zoals de vele gaten in de wegen en de afvalcrisis in de stad.

Omdat geen van de andere kandidaten een absolute meerderheid behaalde, wordt later deze maand een tweede ronde gehouden. Die gaat tussen Roberto Gualtieri van de Democratische Partij en Enrico Michetti, die mede namens de Lega van Salvini deelneemt.

Michetti behaalde gisteren en vandaag de meeste stemmen. Als dat in de tweede ronde weer gebeurt, kan Salvini de verovering van de meest prestigieuze burgemeesterspost van het land als opsteker beschouwen.