Italianen kiezen nieuwe burgemeesters: eerste test voor regering-Draghi

In Napels gaat het in de race om het burgemeesterschap vooral over de werkloosheid, die na de coronacrisis is toegenomen. Vooral jongeren hebben het moeilijk om in de stad een baan te vinden. Hoogopgeleide jongeren trekken daardoor vaak weg uit de stad en kansarme jongeren worden in de richting gedreven van criminele organisaties als de camorra.

Correspondent Heleen D'Haens ging in Napels mee op campagne met burgemeesterskandidaat Alexandra Clemente, een advocate van 34 die zich verzet tegen de invloed van de maffia in de stad. Ze heeft daarvoor een persoonlijke reden: haar moeder kwam om door een verdwaalde kogel. In de video vertelt ze daarover: