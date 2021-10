Puigdemont voorlopig vrij man; Italiaanse rechter schort uitspraak op

De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont wordt voorlopig door Italië niet overgeleverd aan Spanje. De verwachting was dat de Italiaanse rechters daar vandaag een beslissing over zouden nemen. Maar ze willen eerst besluiten afwachten van het Europese Hof van Justitie.

Puigdemont kwam vanmiddag bij de rechtbank op Sardinië naar buiten gewandeld en zei dat hij erg gelukkig was met het besluit. Hij mag voorlopig gaan en staan waar hij wil. Puigdemont schudde enkele tientallen aanhangers de hand en verdween vervolgens in een busje.

Afwachten

Spanje wil de voormalige Catalaanse president vervolgen voor het organiseren van het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Maar de rechtbank op Sardinië wil volgens Puigdemonts advocaat Agostinangelo Marras eerst twee uitspraken afwachten van Europese rechters.

Ten eerste willen de Italiaanse rechters volgens Marras weten hoe Europese rechters oordelen over de politieke immuniteit van Puigdemont. De afgelopen jaren was hij als Europarlementariër politiek onschendbaar. Maar die onschendbaarheid werd begin dit jaar door het Europees Parlement op verzoek van Spanje opgeheven.

De Europese rechter wilde dat eerst niet terugdraaien, maar nu overlevering aan Spanje kennelijk tot de mogelijkheden behoort, heeft Puigdemont de rechters nogmaals om herstel van zijn politieke onschendbaarheid gevraagd.

Legitiem

Bovendien moet volgens Marras eerst duidelijk zijn of het arrestatiebevel van het Spaanse Hooggerechtshof wel legitiem is, ook over die vraag buigt zich het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Puigdemont werd vorige maand gearresteerd tijdens een bezoek aan een cultureel festival op Sardinië. Na zijn arrestatie kwam hij voorwaardelijk vrij en verbleef hij in Brussel. Vandaag keerde hij terug in Sassari op het Italiaanse eiland om de beslissing van de rechtbank te horen.