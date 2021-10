Aantal griepvaccinaties vorig jaar ongeveer gelijk aan 2019

Het percentage mensen dat een griepprik is gaan halen is vorig jaar ongeveer gelijk gebleven aan 2019. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. In 2020 steeg het aantal mensen dat op de uitnodiging voor een griepprik inging van 53 naar 54 procent.

Nivel plaatst wel een kanttekening bij het nieuwe cijfer. In 2020 werd de doelgroep voor het griepvaccin namelijk uitgebreid. Zo werden gebruikers van afweeronderdrukkende medicatie voor het eerst uitgenodigd. Onder de nieuw uitgenodigde mensen lag het opkomstpercentage wat lager dan gemiddeld. Reken je die nieuwe groep niet mee, dan steeg het percentage gehaalde vaccinaties van 53 naar 57 procent. "Een flinke stijging", stelt Nivel.

Per jaar worden ongeveer 6 miljoen mensen uitgenodigd voor een griepvaccinatie. In 2017 kwam het laagste percentage ooit opdagen: 50 procent reageerde op de uitnodiging. De laatste jaren ziet het Nivel wel een toename. Die stijgende lijn was al in gang gezet voor de coronapandemie, benadrukt het instituut.

Virologen vrezen voor een stevige influenza-epidemie dit jaar. Door de versoepeling van de afstandsmaatregelen zullen andere luchtwegvirussen weer de kop opsteken, denken zij. De griep kan zelfs heviger toeslaan dan anders doordat minder mensen er weerstand tegen hebben.

600.000 vaccins meer ingekocht

Dit jaar zijn bijna 4,7 miljoen doses ingekocht, ongeveer 600.000 meer dan in 2020. Dat is voldoende voor een opkomst van 75 procent.

Oktober en november zijn de maanden waarin ouderen en kwetsbaren een vaccinatie kunnen krijgen. Het gaat om mensen van 60 jaar en ouder en mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het griepvirus, bijvoorbeeld omdat zij hartproblemen of een longziekte hebben.

Griepvaccinatieprogramma uitgebreid

Vorige maand kwam de Gezondheidsraad met het advies om het jaarlijkse griepvaccinatieprogramma uit te breiden. De raad adviseerde om bijvoorbeeld ook om mensen met dementie en morbide obesitas te vaccineren, evenals zwangeren die langer dan 22 weken in verwachting zijn. Ook oud-coronapatiënten met longschade komen in aanmerking. Het ministerie van Volksgezondheid nam dat advies over.

De mensen uit de nieuwe doelgroepen krijgen dit jaar nog geen uitnodiging voor de griepprik, dat is te kort dag. Wie tot een risicogroep behoort maar geen uitnodiging heeft ontvangen, kan zich tot 1 november melden bij de huisarts. Die bepaalt of de gratis prik gezet wordt of niet.