Lekken van ruwe olie voor kust Californië gestopt

Er lekt geen ruwe olie meer uit een pijplijn voor de kust van Zuid-Californië. Dat zegt de eigenaar van het bedrijf dat de pijp beheert op een persconferentie.

De bron voor de grote olievlek voor de kust van de Amerikaanse staat ligt in die pijp. Die is verbonden met een olieplatform op 14 kilometer van de kust. Duikers probeerden het gat in de pijp te vinden. Er is ruim een half miljoen liter ruwe olie in zee beland, omgerekend zo'n drieduizend vaten.

"Meer verwacht ik niet. Dat is de capaciteit van de hele pijpleiding", aldus de eigenaar. Hij zegt dat de pijpleiding was leeggezogen en dat tientallen nabijgelegen olieplatforms van het bedrijf zijn stilgelegd.

Het is een van de grootste olielekken in het gebied ooit. Met name de kust voor de badplaats Huntington Beach is getroffen. De olie drijft over een gebied van ruim 33 vierkante kilometer, schrijft persbureau Reuters.

Stranden mogelijk maanden dicht

Burgemeester Kim Carr gaat ervan uit dat de stranden de komende weken of zelfs maanden gesloten blijven. Ze noemde het lek "een van de meest verwoestende situaties waarmee onze gemeenschap in decennia te maken heeft gehad". Ze sprak van "potentiële ecologische ramp". "Onze wetlands worden aangetast en delen van onze kustlijn zijn nu bedekt met olie."

Carr riep de verantwoordelijken op "de komende dagen alles te doen om de milieuramp te helpen oplossen". Er zijn op verschillende plekken op het strand dode vissen en vogels aangespoeld.

Op deze beelden is de olievlek goed zichtbaar: