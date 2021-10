Grote olievlek voor kust van Californië treft stranden

Voor de kust van de Amerikaanse staat Californië drijft een grote olievlek in zee als gevolg van olielekkage, melden lokale autoriteiten. Volgens de LA Times is er bijna een half miljoen liter olie in zee beland; in vaten omgerekend zo'n 3000. Een deel daarvan heeft de stranden en moerassen bij Orange County bereikt.

Een woordvoerder van de badplaats Huntington Beach spreekt van een alarmerende situatie. Er wordt gevreesd voor grote ecologische schade, maar de omvang is momenteel nog onduidelijk. Volgens omwonenden stinkt het in de omgeving naar olie.

Op foto's en video's is de olievlek goed zichtbaar: