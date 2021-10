Broekers-Knol heeft spijt van uitspraken in bekritiseerd Afghanistan-interview

In haar reactie vandaag noemt Broekers-Knol het vertrek van hoogopgeleiden uit Afghanistan "een oprechte zorg". "Maar ik had dat niet moeten noemen in de context van dit deel van het interview, dat vooral ging over de mensen die nu Afghanistan proberen te verlaten."

Volgens de staatssecretaris wilde ze in het interview "dilemma's schetsen" rond bescherming van mensen in nood en de rol van Nederland. "Mijn opmerkingen over de braindrain en de opvangcapaciteit waren in die algemene zin bedoeld."