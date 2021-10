Wekdienst 3/10: Protestmars in Amsterdam • Wielerklassieker Parijs-Roubaix

Wat heb je gemist?

Tienduizenden demonstranten in verschillende Braziliaanse steden hebben het vertrek van president Bolsonaro geëist. Ze zijn ontevreden over het coronabeleid van de regering en willen dat er meer vaccins beschikbaar komen. Meer dan 600.000 mensen in Brazilië zijn gestorven aan de gevolgen van covid-19. De betogers willen ook dat de hoge inflatie en gasprijzen worden aangepakt.

De betogingen waren georganiseerd door oppositiepartijen en vakbonden. Over precies een jaar zijn er verkiezingen en Bolsonaro's populariteit heeft een dieptepunt bereikt. In een recente peiling eindigde hij 9 procentpunten achter zijn grote rivaal, oud-president Lula. Bolsonaro heeft de coronapandemie van het begin af aan gebagatelliseerd en betwijfelt openlijk het nut van vaccinaties.

Ander nieuws uit de nacht:

Honderden demonstraties in VS voor recht op abortus: in tientallen Amerikaanse steden zijn mensen de straat op gegaan om zich uit te spreken voor het recht op abortus. Op de meer dan 600 demonstraties kwamen vele tienduizenden mensen af. Aanleiding is een nieuwe wet die in de staat Texas is aangenomen, die geldt als de strengste abortuswet van de VS.

Grote brand op vakantie-eiland Honduras: een grote brand op het Hondurese eiland Guanaja heeft 90 huizen verwoest. Nog eens 120 huizen en andere gebouwen zijn beschadigd. Vier mensen raakten gewond. Honderden mensen zijn op de vlucht geslagen voor het vuur.

Reisregels Nieuw-Zeeland iets versoepeld, toeristen nog niet welkom: mensen die naar Nieuw-Zeeland willen reizen, moeten vanaf 1 november volledig gevaccineerd zijn. Niet-staatsburgers kunnen alleen naar het land reizen als ze een geldige werk- of verblijfsvergunning hebben. Internationale toeristen zijn nog niet welkom.

En dan nog even dit:

Ronald Koeman staat onder druk bij FC Barcelona. Uitgerekend Luis Suárez drijft de trainer nu verder in het nauw door gisteren met Atlético te winnen van FC Barcelona. De wedstrijd eindigde in 2-0, de oud-speler van Barcelona was met een assist en een doelpunt de man van de wedstrijd. Suárez vertrok mede vanwege Koeman uit Camp Nou.

Maar na een week waarin Spaanse media al het ontslag van coach Ronald Koeman aankondigen, verraste FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta vóór de wedstrijd tegen Atlético door te zeggen dat Koeman coach blijft van Barcelona. "Hij heeft een contract en we hopen dat hij ons weer op het winnende pad kan krijgen, door te spelen zoals we willen. Ik weet dat hij alles zal geven."