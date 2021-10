Bijna helft van kiezers komt opdagen bij eerste parlementsverkiezingen Qatar

Voor het eerst konden kiesgerechtigde inwoners van Qatar vandaag hun stem uitbrengen voor landelijke verkiezingen. De opkomst was volgens de kiescommissie 44 procent. De uitslag is nog niet bekend.

De Golfstaat had nog geen verkozen parlement en dus betekenden de verkiezingen een primeur. Qatari's mochten voorheen alleen stemmen voor de gemeenteraadverkiezingen.

Tegelijkertijd gaat het maar om een beperkte stap richting democratie. Qatari's mogen het parlement voor slechts twee derde bepalen (30 van de 45 zetels). De vijftien overgebleven zetels worden aangewezen door het staatshoofd, emir Tamim bin Hamad Al-Thani.

Grotere rol voor parlement

De kieswet werd al in 2003 aangepast om verkiezingen mogelijk te maken, maar die werden jaar na jaar uitgesteld. Voorheen koos de emir alle leden van het parlement, beter bekend als de Shura. Veel Arabische landen hebben een Shura, dat raadpleging betekent. De Shura in Qatar adviseerde voorheen vooral over beleid, maar krijgt nu iets meer bevoegdheden.

De leden mogen wetsvoorstellen indienen, de begroting goedkeuren of ministers ontslaan. Op het gebied van defensie, financiën en veiligheid hebben zij geen inspraak. Politieke partijen blijven in de Golfstaat verboden.

233 mensen, onder wie 26 vrouwen, hadden zich kandidaat gesteld. Mannen en vrouwen brachten in aparte ruimtes hun stem uit.

Wie kan stemmen?

Toen de kieswet geïntroduceerd werd, kwam daarop veel kritiek. De wet bepaalt namelijk dat alleen inwoners mogen stemmen die achttien jaar en ouder zijn en wier voorouders al vóór 1930 in Qatar woonden.

Dat betekent in de praktijk dat maar een klein deel van de bevolking daadwerkelijk mag stemmen, aangezien het overgrote deel van de 2,8 miljoen inwoners niet de Qatarese nationaliteit heeft. Het gaat veelal om expats en buitenlandse arbeiders. Het aantal Qatarese burgers wordt tussen de 300.000 en 400.000 geschat.