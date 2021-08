Qatar op 2 oktober voor het eerst naar de stembus

De eerste verkiezingen in Qatar worden op 2 oktober gehouden, heeft emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bekend gemaakt. Qatarezen kunnen stemmen op de leden van het hoogste adviesorgaan van de emir, bekend als de Shura.

De verkiezing is volgens de emir bedoeld om de burgers van het land meer zeggenschap. De regerende emir van Qatar noemt de verkiezingen een belangrijke stap voor het land.

Veel Arabische landen hebben een Shura, wat raadpleging betekent. In de Koran worden moslims aangemoedigd hun zaken in onderling overleg te regelen in een Shura.

Tweederde gekozen

Qatarese burgers kunnen in oktober 30 leden van de 45 zetels tellende Shura kiezen, de overige vijftien leden van de raad worden door de emir benoemd.

In 2003 werd de huidige grondwet na een referendum goedgekeurd. Volgens deze grondwet moet de regering verkiezingen voor de Shura houden. De raad moet ook controlerende bevoegdheden krijgen, maar die gelden niet voor het defensie-, veiligheids,- en economisch beleid.

Wie mag stemmen is onduidelijk

Qatar behoort tot de rijkste landen ter wereld per hoofd van de bevolking. Het grootste deel van de 2,3 miljoen inwoners bestaat uit expats en buitenlandse arbeiders. Het aantal Qatarese burgers wordt tussen de 300.000 en 400.000 geschat. Het is niet bekend hoeveel Qatarezen mee mogen doen aan de verkiezingen. De registratie voor de stemming is sinds afgelopen week aan de gang.

Andere Arabische Golfstaten hebben ook een beperkte volksvertegenwoordiging. Deze landen zijn net als Qatar een monarchie, waarbij de macht bij de emir (de koning) ligt en wordt overgedragen via de erfelijke lijn. Alleen de gekozen parlementen van Koeweit en Bahrein hebben meer politieke invloed.