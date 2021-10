Organisaties Gouden Kalveren kunnen zich niet vinden in kritiek op winnaars

De organisaties achter de Gouden Kalveren kunnen zich niet vinden in de verontwaardiging die is ontstaan nu de eerste 'genderneutrale' Gouden Kalveren enkel naar mannen zijn gegaan. Gisteravond werden de Nederlandse filmprijzen uitgereikt, waarbij twee mannen (acteurs Fedja van Huêt en Yorick van Wageningen) de belangrijkste acteursprijzen in de wacht sleepten.

Doordat er geen aparte categorieën voor mannen en vrouwen zijn, worden vrouwelijke genomineerden benadeeld, menen critici. Onder meer actrice Katja Herbers zegt dat er voor vrouwen minder dragende rollen zijn, waardoor zij automatisch minder kans maken.

Schrijfster Saskia Noort onderstreept dat punt: "Er worden, zeker in NL, minder films met sterke vrouwelijke hoofdrollen gemaakt. Het is vaak de stuntelmoeder, of romantic comedy knappe/clumsy meid. Held/hoofdrol is vaak mannelijk, slachtoffer vaak vrouwelijk."

Herbers wijst er daarnaast op dat prestaties van mannen in de samenleving doorgaans "hoger gewaardeerd" worden dan die van vrouwen of genderneutrale personen. Er zou dus een onbewuste bias zijn. Cabaretier en presentator Yora Rienstra noemt de gang van zaken "echt te triest voor woorden". "De organisatie mag zich diep schamen", voegt ze op Twitter toe.