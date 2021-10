Oorlogsgravenstichting 75 jaar: 'Herdenken moet meer zijn dan terugkijken'

Er is onder Nederlanders draagvlak voor een meer internationale invulling van herdenken, blijkt uit een enquête van de Oorlogsgravenstichting. De stichting, die wereldwijd 50.000 graven van Nederlandse oorlogsslachtoffers beheert, staat vandaag op het Nationaal Ereveld in Loenen stil bij zijn 75-jarig bestaan.

Ter gelegenheid van het jubileum heeft de stichting het belang van herdenken laten onderzoeken. Hieruit blijkt dat 96 procent van de bevolking zegt op de een of andere manier te herdenken; acht op de tien doen dit op Nationale Dodenherdenking.

Vier op de tien mensen vinden dat 4 mei een internationaler karakter mag krijgen. Zeven op de tien zeggen het herdenken van alle oorlogsslachtoffers belangrijker te vinden dan alleen de Nederlandse slachtoffers.

En zes van de tien ondervraagden geloven dat een herdenking samen met andere landen leidt tot een sterkere gemeenschappelijke verbondenheid.

"Die uitkomst intrigeert me", reageert directeur Theo Vleugels van de stichting. "Het idee is dat herdenken meer moet zijn dan terugkijken alleen. In Nederland is herdenken nog heel slachtoffergericht en heel intern gericht. De nationale herdenking is een herdenking voor Nederlandse oorlogsslachtoffers. Als je herdenken naar de jeugd wil brengen, dan moet je breder kijken naar het verleden zonder dat je slachtoffers tekortdoet", aldus Vleugels in het NOS Radio 1 Journaal.