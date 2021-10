Staatssecretaris roept supermarkten op: stop net als Lidl met tabaksverkoop

Daar zit meteen ook de crux voor de andere supermarkten. De verkoop van tabak is in Nederland jaarlijks goed voor een omzet van ongeveer 5 miljard euro. Iets meer dan de helft daarvan gaat via de supermarkten. Voor de twee grote ketens, Jumbo en Albert Heijn, betekent dat een marktaandeel van tussen de 500 miljoen en 1 miljard euro, schat Koelemeijer in. Ze denkt dat het tot misschien wel 5 procent van de totale omzet van de supermarkten behelst.

Die bedrijven stellen volgens Koelemeijer dan ook dat het voor Lidl een makkelijkere stap is om te stoppen. Toch vindt Blokhuis het jammer dat de andere ketens nog niet uit eigen beweging de stap hebben gezet. Volgens de staatssecretaris zijn de winkelketens bang om als eerste te stoppen uit vrees dat klanten naar de concurrent gaan.

Rookvrije alternatieven

Tabaksfabrikant Philip Morris stelt dat 2024 een redelijke termijn is voor de supermarkten om te stoppen met de verkoop. Woordvoerder Abe Brandsma vindt echter wel dat als er minder verkooppunten komen er in gespecialiseerde winkels ruimte moet zijn voor goede informatie over rookvrije alternatieven. Hij denkt dan bijvoorbeeld aan de e-sigaret. "Die bevat inderdaad nicotine, maar heeft geen rook en is minder schadelijk."

Hij zegt de ambitie voor een rookvrije generatie in 2035 te ondersteunen. "We willen niemand aan het roken helpen, maar als je niet kunt stoppen is er een rookvrij alternatief." Blokhuis is het daar niet mee eens. "Ook het alternatief is niet goed voor de gezondheid", zegt hij. Volgens hem roken mensen die het alternatief gebruiken ook nog gewone sigaretten. "En jongeren zien zo'n e-sigaret als opstap naar gewone sigaretten."

Want daar gaat het de staatssecretaris om: jongeren niet in aanraking laten komen met tabak. "Het stoppen moet makkelijker worden en het starten moeilijker."