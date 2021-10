Accounts van honderdduizenden Nederlanders op buitenlandse goksites bevroren

Andere sites zoals William Hill zeggen tegen Nederlandse klanten over een maand te stoppen. Dat is het moment waarop de Kansspelautoriteit als toezichthouder gaat handhaven op de maatregel van minister Dekker.

Buitenlandse sites zoals Unibet, Pokerstars en Bwin hebben voorlopig nog geen recht op een vergunning in Nederland. Ze hebben zich in het verleden op Nederlandse klanten gericht toen de markt nog niet was gelegaliseerd. Zo waren de websites vaak in het Nederlands geschreven en konden klanten op sommige sites via iDeal geld overmaken.

Daarom moeten ze minstens een half jaar wachten voordat ze een vergunning krijgen. Op zijn vroegst in april van 2022 kunnen die bedrijven de Nederlandse markt op.

'Constructief opstellen'

De Nederlandse Online Gambling Associatie (Noga), die onder meer de belangen behartigt van zeven grote bedrijven die nog geen vergunning hebben, laat weten dat het "niet voor de hand ligt" om op dit moment juridische stappen te ondernemen tegen de 'afkoelingsperoriode' en zich "onverminderd constructief op te stellen".

"Mijn leden willen allemaal een vergunning aanvragen. En als je iets heel graag wil hebben, helpt het niet om hard te gaan blaffen en bijten", zegt voorzitter Peter-Paul de Goeij. Hoewel de organisatie geen stappen gaat zetten, kan de voorzitter niet garanderen dat individuele leden alsnog een gang naar de rechter maken.