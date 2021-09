Ook bewoners Terneuzen en Sluiskil zijn stof en stank van bedrijven zat

Inwoners van Terneuzen zijn gisteravond bijeengekomen om te praten over overlast van bedrijven in de omgeving. Bewoners van de Kanaalzone langs het kanaal Gent-Terneuzen zijn de stank, de stof en het geluid dat de bedrijven veroorzaken meer dan zat.

Sinds 2016 is er ruim 900 keer geklaagd. "Wij wonen al zo lang in de Kanaalzone en ervaren ook al heel lang overlast", zegt een inwoner van Terneuzen tegen Omroep Zeeland. "Er zijn mensen die elke dag de vensterbanken af moeten nemen vanwege al dat stof."

Een andere inwoner heeft lichamelijke klachten. "Op dagen dat er heel veel stof van de bedrijven komt, heb ik oprecht last van huiduitslag. Ik wil dat dat stopt. Het zijn verschillende bedrijven die dat veroorzaken, ik ga geen namen noemen, maar zou wel graag willen dat het verandert."

In de Kanaalzone zit onder meer Yara Sluiskil, dat stikstofmeststoffen en industriële chemicaliën produceert. Ook is Dow er gevestigd, dat voornamelijk kunststoffen maakt.

Samen oplossing zoeken

De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) doet sinds vorig jaar onderzoek naar de overlast in de Kanaalzone. Volgens de organisatie gaan de meeste klachten over scheuren in huizen en stofoverlast. Sinds vorig jaar wordt regelmatig de luchtkwaliteit gemeten.

De provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en de bedrijven zoeken nu samen met de bewoners naar een oplossing. Het doel van de bijeenkomst gisteravond was vooral dat ze met elkaar in gesprek gingen. Ook konden inwoners anoniem vragen stellen die later worden beantwoord op de website van de RUD. Eind dit jaar hoopt de organisatie met voorstellen voor oplossingen te komen.

Meer plekken in Nederland

Op andere plekken in Nederland spelen soortgelijke klachten. In Nijmegen wil de gemeenteraad een omstreden asfaltcentrale sluiten, na jarenlange klachten van omwonenden. Vorige maand stootte bij een onaangekondigde controle de centrale veel meer gevaarlijke stoffen uit dan is toegestaan. Volgens het bedrijf zijn er daarna aanpassingen gedaan in het productieproces, maar dat stelt de omwonenden niet gerust.

In de IJmond is veel discussie over Tata Steel. In de omgeving van het staalbedrijf is veel stank- en geluidsoverlast, worden mensen vaker ziek en komt longkanker vaker voor. In mei deden 1100 mensen en acht stichtingen aangifte tegen het bedrijf. Ze stellen dat het bedrijf willens en wetens gevaarlijke stoffen blijft uitstoten. Tata Steel kondigde recent meerdere maatregelen aan om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te brengen.