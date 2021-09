Oppositie boos na besluit D66: er verandert dus niets

Ploumen staat nu met lege handen, maar verwijt zichzelf niets. Ook niet dat ze zich in de formatie onlosmakelijk heeft verbonden met GroenLinks. "Ik heb de kiezers beloofd dat ik alleen met een andere linkse partij in het kabinet zou gaan zitten. Zo'n belofte moet je houden."

PVV-voorman Geert Wilders, de leider van de grootste oppositiepartij, denkt dat Kaag haar besluit heeft genomen omdat ze bang is bij nieuwe verkiezingen afgestraft te worden: "Het is alsof de kiezer recht in zijn gezicht wordt gespuugd. Iedereen ziet dat ze elkaar wantrouwen en dan zouden ze nu gewoon doorgaan alsof er niets is gebeurd. Er gaat niets veranderen in Nederland." Ook Caroline van der Plas van BBB denkt dat Kaag vooral vreest voor nieuwe verkiezingen.

Fractievoorzitter Farid Azarkan van Denk noemt het voortzetten van de huidige coalitie "oude wijn in nieuwe zakken". Lilian Marijnissen van de SP wijst op het toeslagenschandaal. "Hoe kunnen de veroorzakers van die problemen de oplossing zijn?"