Kaag komt met persverklaring na D66-beraad over formatie

D66 heeft een besluit genomen over het antwoord dat de partij vanmiddag aan informateur Remkes zal geven. Wat dat antwoord is, is nog niet duidelijk, maar Kaag zal aan het begin van de middag een korte persverklaring afleggen.

Na een lange dag van overleg met Remkes trokken VVD, CDA en D66 zich gisteravond terug voor intern beraad. VVD en CDA waren er betrekkelijk snel uit, maar D66-leider Kaag zei aan het eind van de avond dat haar fractie meer tijd nodig had. D66 had vergaderd op een geheime locatie.

Vanochtend is er nieuw fractieberaad van D66 geweest, deze keer voor een deel digitaal, en het overleg is ook afgerond. De uitkomst is dus nog onbekend.

Een eventuele doorbraak in de formatie lijkt vooral van D66 af te hangen. Wat Remkes gisteren precies heeft voorgesteld, is niet bekendgemaakt, maar het lijkt erop dat hij aankoerst op voortzetting van de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Voor D66 zou dat een concessie zijn, want de partij sloot eerder een kabinet met de ChristenUnie uit en wilde een zo progressief mogelijk kabinet.

Overigens hebben ook de andere betrokken fracties nog niet naar buiten gebracht wat hun standpunt is.