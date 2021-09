Chinese drones van Nederlandse politie en Rijkswaterstaat mogelijk onveilig

In 2014 is er al overleg geweest tussen verschillende Nederlandse diensten over het gebruik van Chinese software. Bolder verbaast zich erover dat Defensie daaruit blijkbaar andere conclusies heeft getrokken dan politie en Rijkswaterstaat. Hij roept op om niet naïef te zijn over de bedoelingen van China. "Het is een strategische concurrent met een heel ander staatssysteem, die hebben niet per se het beste met ons voor."

Het is niet voor het eerst dat er zorgen zijn over Chinese technologie. Zo werd eerder besloten dat Huawei niet meer mag meewerken aan de belangrijkste delen van het nieuwe 5G-telecomnetwerk in Nederland. Vorige week waarschuwde Litouwen dat op telefoons van het Chinese Xiaomi zogeheten 'censuursoftware' staat. Daarmee kunnen teksten worden opgespoord en geblokkeerd die in China gevoelig liggen.