FD: Huawei bevestigt verbod om mee te werken aan vitale onderdelen 5G-netwerk

Huawei mag in Nederland niet meer meewerken aan de belangrijkste delen van het nieuwe 5G-telecomnetwerk. Dat blijkt uit antwoorden van het Chinese bedrijf aan het FD. Een woordvoerder van Huawei was voor de NOS niet bereikbaar.

Geheime diensten in westerse landen zien Huawei als verlengstuk van de Chinese overheid. Ze zijn er bang voor dat het bedrijf via zijn apparaten gaat spioneren of belangrijke netwerken gaat stilleggen. Dat vormt een groot gevaar, zeggen de geheime diensten. Huawei ontkent die rol.

De Verenigde Staten dringen er al langer bij bondgenoten op aan om geen Chinese technologie in de nieuwe 5G-netwerken te gebruiken.

'Geen kernapparatuur meer'

KPN, Vodafone en T-Mobile hebben in het deel van het netwerk waar alle informatie samenkomt nu geen apparatuur meer van het Chinese bedrijf. "Wij leveren in Nederland geen 5G-kernapparatuur", zegt een woordvoerder van Huawei in het FD.

Voor T-Mobile zijn de gevolgen volgens de krant het grootst. Het bedrijf werkt met acht verschillende leveranciers, maar het grootste deel van het netwerk is opgebouwd met apparatuur van Huawei en dat moet dus worden aangepast. Het is niet duidelijk hoeveel geld de aanpassing voor T-Mobile en de andere providers kost.

Staatsgeheim

Voor telecombedrijven was het lang onduidelijk of de Nederlandse regering eisen stelde aan het gebruik van Huawei-apparatuur. KPN, Vodafone en T-Mobile hebben inmiddels van het ministerie van Economische Zaken een beschikking gekregen waarin staat wat de eisen voor het 5G-netwerk zijn, maar de inhoud van die beschikking is tot staatsgeheim verklaard.

Maar uit de verklaring van de Huawei-woordvoerder blijkt dat het Chinese bedrijf niet meer betrokken wordt bij de bouw van de meest vitale onderdelen van het 5G-netwerk in Nederland.

Huawei wordt niet helemaal geweerd: het bedrijf mag nog wel minder belangrijke onderdelen voor het netwerk leveren, zoals antennes.

NOS op 3 maakte eerder een video over de discussie rond Huawei en 5G: