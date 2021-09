Baarn stemt in met woningen, hotel en evenementen bij Paleis Soestdijk

GroenLinks, de PvdA en de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) stemden tegen de plannen voor Paleis Soestdijk. Ze vinden de plannen te grootschalig. Volgens hen leidt het tot meer verkeer en geluid, wat storend is voor omwonenden en de natuur. Vooral de bouw van een woonwijk in het Borrebos gaat de tegenstanders veel te ver.

Nu er is ingestemd met het ontwerp, moet een nieuw bestemmingsplan volgen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de gevolgen voor het verkeer in de omgeving van het paleis. Een beslissing over het bestemmingsplan wordt op z'n vroegst begin volgend jaar verwacht, schrijft RTV Utrecht.