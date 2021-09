Kinderrechtenorganisaties: stop met 'weeshuistoerisme' 

Nederlandse jongeren moeten stoppen met vrijwilligerswerk in buitenlandse weeshuizen. Die oproep doen kinderrechtenorganisaties in een open brief in het Nederlands Dagblad. De boodschap is specifiek gericht aan het adres van christelijke jongeren en kerken.

De oproep is een initiatief van Better Care Network Netherlands (BCNN), een samenwerkingsverband van onder meer SOS Kinderdorpen, Red een Kind en Defense for Children. De strekking van de brief wordt ondersteund door 53 organisaties en de jongerenorganisaties van CDA, ChristenUnie en SGP.

De organisaties willen dat jongeren zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen van het 'weeshuistoerisme'. Kinderen die in weeshuizen opgroeien hebben een grote kans op het ontwikkelen van achterstanden en hechtingsproblemen, stellen ze. Het komen en gaan van tijdelijke vrijwilligers kan dit nog verergeren.

Vrijwilligerswerk onder de loep

Een onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken wees vorig jaar uit dat vrijwilligersreizen actief bijdragen aan de problemen. Door het geld dat de vrijwilligers meebrengen is het voor een weeshuis lucratief hen een werkplek te bieden. Vrijwilligers houden het oude systeem in stand, omdat de prikkel bij weeshuizen om te zoeken naar betere vormen van zorg ontbreekt, zegt Patricia Nieuwenhuizen, coördinator van BCNN, tegen het Nederlands Dagblad.

De discussie over de gevolgen van vrijwilligerswerk in buitenlandse weeshuizen wordt al langer gevoerd. Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat veel kleine particuliere initiatieven tot dusver onder de radar bleven. Naar schatting gaat het in Nederland om ruim 1400 organisaties, waarvan veel met een christelijke identiteit.

Ieder jaar gaan er duizenden Nederlandse jongeren naar het buitenland om te helpen in weeshuizen. Better Care Network Netherlands voert al langer campagne tegen dit soort vrijwilligerswerk, met de slogan 'Stop weeshuistoerisme'. Maar juist jongeren die vanuit hun geloof hulp willen bieden, zien zichzelf niet als toeristen maar hebben het gevoel een bijdrage te leveren aan een betere wereld, verklaart Nieuwenhuizen.

'Wees Wijs'

Met de campagne 'Wees Wijs' willen de organisaties jongeren laten zien dat er alternatieven zijn is voor vrijwilligerswerk in buitenlandse weeshuizen. Zo kan er ook vrijwilligerswerk op het gebied van natuurbescherming worden gedaan.

In de open brief roept BCNN de particuliere organisaties die in het buitenland weeshuizen onder hun hoede hebben, op om te kijken naar alternatieve manier van duurzame opvang.