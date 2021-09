Systeem boekhandels gehackt: 130 Nederlandse winkels kunnen niet bij database

Het Franse bedrijf TiteLive, dat de software regelt voor veel Nederlandse boekhandels is platgelegd, naar verluidt door een ransomware-aanval. Het bedrijf laat weten dat ongeveer 130 boekhandels in Nederland hierdoor benadeeld worden. Volgens ict-platform Computable eisen de hackers een hoog losgeld.

De database met boeken en facturen van de boekhandels is niet beschadigd, maar ze kunnen er niet bij. Daardoor moet nu alles handmatig worden bijgehouden en dat betekent extra werk.

De software van TiteLive wordt door ruim 1000 winkels in de Benelux en Frankrijk gebruikt, is te lezen op de site van het bedrijf.

'Heel vervelend'

Boekhandelketen Libris zegt dat de bij hen aangesloten boekhandels ook last hebben van de hack, naar schatting zo'n 90 filialen. Echte schade lijkt er niet te zijn. "Je krijgt nu wel een boek binnen van de drukker, maar je weet niet voor wie", zegt Jan Peter Prenger van Libris.

"Als mensen bestellen dan moeten boekhandels handmatig aan de slag. Er kunnen wel gewoon boeken worden verkocht in de winkels, maar het is heel vervelend."

Gegevens niet geraakt

Athenaeum Boekhandels zegt in de winkels gewoon boeken te kunnen verkopen, maar bevestigt dat het niet lukt om in hun systeem te komen. "Het portaal is gehackt, maar met de database is gelukkig niets gebeurd. We kunnen gewoon boeken verkopen, de kassa doet het."

Normaal gesproken kunnen de boekhandels een binnengekomen doos met boeken invoeren en naar de kopers sturen. Door de hack kunnen ze de klantenbestellingen niet zien.

De Rotterdamse boekhandel Donner meldt op de site gisteren ook getroffen te zijn door "een digitale aanval". "De gegevens zijn niet geraakt", schrijft Donner. "Maar het herstel heeft enige tijd gekost. We zijn weer online, alleen kan het zijn dat u toch nog enige hinder ondervindt van deze aanval. Dank voor uw begrip."