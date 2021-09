Arrestaties om fout geld, maar de aanpak van witwassen kan nog altijd beter

Ook in Nederland is het bestrijden van witwassen nog niet optimaal geregeld. Er zijn juridische hobbels die het delen van informatie in de weg staan. "Als een crimineel met een zak geld naar een notaris gaat en daar geweigerd wordt, kan hij gewoon door naar de volgende. Notarissen mogen die informatie nu niet met elkaar delen."

Er ligt een wetsvoorstel om dit te veranderen, maar dat wordt naar verwachting niet besproken zolang er geen nieuw kabinet is. Ondertussen voelt ook de burgemeester van Peel en Maas zich belemmerd in het delen van informatie. "Mensen die hier actief zijn, zijn dat misschien ook elders in het land. Maar als gemeente mogen wij niet zomaar gegevens uitwisselen met anderen."

Ondanks de tekortkomingen gaat het in Nederland wel langzaam de goede kant op met de aanpak van witwassen, vindt hoogleraar Van Wingerde. "Er wordt bijvoorbeeld beter samengewerkt tussen banken en opsporingsinstanties, en er is in organisaties veel expertise bij gekomen."

Katvangers

In Breda waren vanochtend 250 politiemensen op de been. Er zijn zes mensen aangehouden, die in ieder geval één drugslab in Zeeland zouden hebben opgezet.

Ook in Peel en Maas bestaat het vermoeden dat het criminele geld afkomstig is van iemand die in de drugshandel zou hebben gezeten. Momenteel zit deze man een lange gevangenisstraf uit, omdat hij opdracht gaf voor een liquidatie.

De man zou zijn geld naar de bovenwereld hebben gepompt door panden, bedrijven en grond in Nederland te financieren. De FIOD denkt dat hij gebruikt maakte van katvangers, familieleden en zakenrelaties. "De vandaag aangehouden verdachten waren vermoedelijk belangrijke spelers in zijn netwerk."