Politieactie tegen bende in Breda: invallen in woonwagenkamp, meerdere panden

Bij een grote actie in een drugsonderzoek heeft de politie vanochtend vroeg invallen in Breda gedaan bij een woonwagenkamp, meerdere huizen en bedrijfspanden. Er zijn zes mensen aangehouden.

De politie denkt met de acties een bende te hebben opgerold die bezig was drugslabs op te zetten. Zeker 250 agenten en ambtenaren werkten mee aan de invallen.

In totaal zijn vier woonwagens, drie huizen en drie bedrijfspanden doorzocht. De politie arresteerde vooralsnog vijf mannen en een vrouw. Zij zijn tussen de 28 en 60 jaar.

Kleine jongens

De politie kwam de bende eind vorig jaar op het spoor. Kort daarna, in februari, rolde de politie al een drugslab op in Waterlandkerkje in Zeeland. Daarbij werden vier personen opgepakt, onder wie drie Colombianen.

"Maar dat waren kleine jongens", zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant. "De grote jongens die het opgezet hadden, bleven buiten beeld." De afgelopen maanden verzamelde de politie meer bewijs tegen de groep.

Geld en wapens

Er wordt de hele ochtend nog onderzoek gedaan. Naast geld en grondstoffen voor drugs denkt de politie ook wapens te vinden.

Het team gaat ervan uit dat er met het lab, dat mogelijk een half jaar productief is geweest, veel geld is verdiend. Voor de doorzoekingen zijn specialisten ingeschakeld.